إيمان سلامة: حاسة إني بعمل شخصيتين في "الأب الروحي 2" (فيديو)

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".



وكان من بين ضيوف الندوة، الفنانة إيمان سلامة، والتي أكدت أن بسبب نجاح الجزء الأول أصبح الجمهور يمتلك الحماس والصبر لإنتظار الأجزاء المقبلة.



كما أكدت أن شخصية "ليلى" بدأت من نهاية الجزء الأول مشيرة إلى أن الشخصية في الجزء الثاني تمدني بإحساس أنني أجسد شخصيتين وليست شخصية واحدة بسبب وجود عدة جوانب لمسار أحداثها وتحمل أحاسيس مختلفة.