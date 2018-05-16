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إيمان سلامة: حاسة إني بعمل شخصيتين في "الأب الروحي 2" (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:58 ص
إيمان سلامة: حاسة إني بعمل شخصيتين في الأب الروحي 2 (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنانة إيمان سلامة، والتي أكدت أن بسبب نجاح الجزء الأول أصبح الجمهور يمتلك الحماس والصبر لإنتظار الأجزاء المقبلة.

كما أكدت أن شخصية "ليلى" بدأت من نهاية الجزء الأول مشيرة إلى أن الشخصية في الجزء الثاني تمدني بإحساس أنني أجسد شخصيتين وليست شخصية واحدة بسبب وجود عدة جوانب لمسار أحداثها وتحمل أحاسيس مختلفة.
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا ليلى فن سينما دراما الفجر الفني الأب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن إيمان سلامة
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