وزير الثقافة تحتفل بأعضاء فريق "كايرو ستيبس" المصريين مع سفير ألمانيا (صور)

احتفلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، بحضور يوليوس جيورج لوى سفير ألمانيا بمصر وسيمون برمبس المستشار الثقافي الألماني بالفريق الموسيقى "كايرو ستيبس" ومؤسسه باسم درويش وذلك لحصولهم على جائزة جيرمان جاز أوورد الذهبية والتى تعد أحد أهم الجوائز الألمانية في مجال موسيقى الجاز .





قدمت عبد الدايم التهنئة لاعضاء الفريق المصريين الذين لم يتمكنوا من التواجد اثناء مراسم تسلم الجائز في أكبر قاعات ومسارح برلين وهم:- عماد عزمى ، شيرين عزمى ، أمير اخنوخ ، جان بشرى ، هانى الصواف ، على الهلباوي ايهاب يونس ، باسم صبحي ، راجي كمال وأعربت عن سعادتها وفخرها بحصولهم على الجائزة مؤكدة ان الفنون المصرية تحظى بتقدير واعجاب الجمهور فى مختلف ارجاء العالم .





يذكر ان كايرو ستيبس، فريق جاز عالمى أسسه عام 2002 الموسيقار باسم درويش مع عازف البيانو والمؤلف الموسيقى الألمانى ماتيس فراى وحقق شهرة عالمية خلال السنوات الماضية ويضم الفريق 16عازفاً مصريين والمان ، حصل خلال ابريل الماضى على جائزة جيرمن جاز اوورد عن احدث البوماته الذى يحمل عنوان البساط الطائر وهو عمل مشترك مع الفريق الشهير كوادرو نويفو وحقق نجاحًا كبيراً فى مختلف دول أوروبا والشرق الاوسط نتيجه اسلوبه الفنى المتفرد الذى يعتمد على مزج أساليب موسيقية متنوعة تجمع الموسيقى المصرية الشرقية مع ارتجالات الموسيقى الكلاسيكية والجاز الحديثة والأصوات الإلكترونية ونجح في تحقيق قاعدة جماهيرية عريضة من خلال حفلاته بدار الأوبرا المصرية منذ عام 2009.











