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أسماء جلال: "حياة" نورت في "الأب الروحي 2" بسبب أسرارها (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:39 ص
أسماء جلال: حياة نورت في الأب الروحي 2 بسبب أسرارها (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنانة أسماء جلال، والتي تحدثت عن شخصية "حياة" التي تجسدها في أحداث العمل، مشيرة إلى أنه تم إضافة تفاصيل جديدة للشخصية سلطت الضوء عليها فجذبت الأنظار، بالإضافة إلى الأسرار التي تحتفظ بها من الماضي.

وكشفت أسماء، عن أصعب مشاهدها عندما يتهمها "علي العطار" الذي يجسد شخصيته الفنان إسلام شوقي بالخيانة والذي تم عرضه بالحلقة الثلاثون من أحداث العمل.
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