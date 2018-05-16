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مشادة بين اثنين من النواب بسبب سفر برلمانيين للخارج (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:49 ص
مشادة بين اثنين من النواب بسبب سفر برلمانيين للخارج (فيديو)
أسامة شرشر
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نعيم يوسف
 
وقعت مشادة كلامية بين أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، وزميله النائب البرلماني، طلعت خليل، بسبب سفر الأخير إلى النرويج دون الحصول على موافقة البرلمان.

وقال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنهم ارتضوا أن يكون هيئة المكتب هي المسئولة عن التصريح والحصول على موافقة البرلمان عند السفر للخارج.

من جانبه، أكد "خليل"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، أنه لا توجد مواد في اللائحة تمنع ذلك، وهناك نواب سافروا للخارج دون موافقة المجلس ولم يمنعه أحد.

وشدد "شرشر" على أنه علم من مصادره أن سبب غضب مجلس النواب هو سفر النائب السابق محمد أنور السادات للنرويج، ليرد عليه "خليل" منفعلا: "محمد أنور السادات ماله؟؟ إحنا تلقينا دعوة من سفارة النرويج".

المزيد عن: مجلس النواب سفارة النرويج النرويج
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