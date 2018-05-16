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شريف البردويلي: هذه أصعب مشاهدي في "الأب الروحي".. والجزئين متساويين في النجاح (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:30 ص
شريف البردويلي: هذه أصعب مشاهدي في الأب الروحي.. والجزئين متساويين في النجاح (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنان شريف البردويلي، والذي أكد أن جزئي المسلسل متساويين في النجاح كما أن الجزء الثاني لم يكتمل بعد حتى يحكم عليه الجمهور بشكل كامل ويبدأ بمقارنة الجزئين.

كما كشف عن أصعب مشاهده في الحلقة الأولى من الجزء الثاني، حيث كانت درجة الحرارة عالية ومحمل الجو بالتراب في منطقة صحراوية.
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