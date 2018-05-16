أيمن حافظ: ثنائي الزمالك "اخواتي" وأزمتي معهم انتهت بعد التتويج بالكأس

أكد أيمن حافظ المدير الإداري بنادي الزمالك، أن الجهاز الفني لفريق بقيادة خالد جلال، منح لاعبي الفريق إجازة طويلة بعد إنتهاء الموسم الكروي وتتويج الفريق ببطولة كأس مصر على حساب فريق سموحة.

وقال حافظ، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن أزمته مع ثنائي الفريق محمد إبراهيم وحازم إمام انتهت بعد التتويج، قائلاً: " حازم إمام ومحمد إبراهيم اخواتي الصغار وأزمتي معهم انتهت بعد التتويج بالكأس".

وتابع حافظ خلال تصريحاته، أن الجهاز الفني للزمالك سعداء بإنهاء الموسم بتتويج بلقب كأس مصر.