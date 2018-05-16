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أحمد جمال سعيد: نجاح "الأب الروحي 2" مرتبط بالجزء الأول (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:24 ص
أحمد جمال سعيد: نجاح الأب الروحي 2 مرتبط بالجزء الأول (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين ضيوف الندوة، الفنان أحمد جمال سعيد، والذي أكد أن نجاح الجزء الثاني من المسلسل هو مرتبط بنجاح الجزء الأول والذي فاجأ جميع فريق العمل محققًا أعلى مشاهدات في الدراما العربية.
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