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ندى عادل تكشف عن أصعب مشاهدها في "الأب الروحي 2" (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:21 ص
ندى عادل تكشف عن أصعب مشاهدها في الأب الروحي 2 (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 
حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للتحدث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين الفنانين المشاركين في الندوة، الفنانة ندى عادل، والتي تحدثت عن الفرق بين جزئي "الأب الروحي" مشيرة إلى أن الجزء الثاني يحمل خط درامي مختلف وشخصيات جديدة وتحولات في شخصيات من الجزء الأول.

وكشفت ندى، عن أصعب مشاهدها في العمل مؤكدة أن مشهد ضرب "فارس" بالقلم على وجهه والذي يجسد شخصيته الفنان مصطفى أبو سريع، لأن المشهد إعتمد على الأحاسيس بدون كلام.
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