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الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:14 ص
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 

أقام فريق ترجمان الخير، الزيارة السنوية الثلاثة له بمحافظ الفيوم لتوزيع احتياجات ولوازم شهر رمضان الكريم على الفقراء والمحتاجين. 

وهو فريق تطوعي يهدف الى الاعمال الخيرية لمجموعة من المستسمرين ورجال الاعمال الإماراتيين.

حرص على الحضور الفنان أيمن قنديل ومن الاعلامين ايناس محمد ومحمد فؤاد وعمر عبد اللة

وقام بتنظيم الاحتفالية جمعية الاورمان واتسمت الاجواء بالبهجة. 


الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
الفنان أيمن قنديل والإعلاميبن في قافلة خيرية بالفيوم (صور)
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