كريم شحاتة: خالد جلال أعاد الثقة للزمالك في وقت قياسي

وصف الإعلامي كريم حسن شحاته، مباراة الزمالك وسموحة التي أقيمت بينهما أمس في نهائي الكأس، بأنها غير ممتعة فنيا لكنها دراماتيكية.

وقال كريم شحاته، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، عبر قناة مصر "الأولى"، إن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك، أعاد الثقة للاعبي الفريق الأبيض خلال الفترة الماضية، مؤكداً أن جلال أدار مباراة النهائي بـ"حنكة".

وتابع كريم أن خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك نجح في تغيير شكل الفريق من حيث الأداء والثقة في توقيت قياسي.