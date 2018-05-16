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فاروق: اعتزالي قرار نهائي.. وأدرس إقامة مباراة كبرى لاعتزالي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 05:02 ص
فاروق: اعتزالي قرار نهائي.. وأدرس إقامة مباراة كبرى لاعتزالي
محمد فاروق
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الفجر الرياضي
 

 

أعرب الحكم الدولي محمد فاروق، عن سعادته بختام مشواره التحكيمي عقب إدارته مباراة نهائي كاس مصر، والتي توج بها فريق الزمالك على حساب سموحة.

 

وقال فاروق، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن مباراة الزمالك وسموحة في نهائي الكأس آخر المباريات في مشواره التحكيمي، قائلاً: " سعيد بما حققته في مجال التحكيم واعتزالي قرار نهائي".

 

وتابع أنه يدرس إقامة مباراة كبرى لاعتزاله ستجمع العديد من نجوم الرياضة والتحكيم.

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