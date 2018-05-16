رئيس الحكومة المغربية: إسرائيل ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني الأعزل



وأضاف "العثمانى" لقاء مع قناة "الغد" الفضائية، أننا نحتاج إلى تعبئة قوية من قبل المجتمع الدولى والدول العربية، لمواجهة الانتهاكات الصهيونية تجاة الشعب الفلسطينى.



وأوضح رئيس الحكومة المغربية، أنه كانت قبل ثلاثة أيام كانت هناك مسيرة فى المغرب استباقية، حثت بالخطر الصهيونى تجاه الشعب الفلسطينى، وهي كانت أيضا رد فعل على ما قامت به الإدارة الأمريكية على تحويل سفارتها ونقلها غلى القدس الشريف المحتلة باعتبارها عاصمة للقدس، مشيرًا إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية تضرب بكل المواثيق والأعراف الدولية بأفعالها وتخترق القانون الدولى بما تفعله ويجب وقفة أمامها.

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن إسرائيل ترتكب مجازر في حق الشعب الفلسطيني الأعزل، ولا تحترم القانون والمواثيق الدولية، ولا تخشى اتخاذ أي إجراءات ضدها.