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محمد فاروق: حسام حسن تلفظ بألفاظ خارجة ضدي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:43 ص
محمد فاروق: حسام حسن تلفظ بألفاظ خارجة ضدي
محمد فاروق
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الفجر الرياضي
 

كشف الحكم الدولي محمد فاروق، عن سر طرد حسام حسن مهاجم فريق سموحة أمام فريق الزمالك في نهائي كأس مصر.

 

وقال فاروق، خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن حسام حسن مهاجم فريق سموحة تلفظ بألفاظ خارجة أدت لطرده في مباراة نهائي الكأس، قائلاً: " سمعت اللفظ الخارج من حسام حسن مما دفعني لمنحه البطاقة الصفراء الثانية وطرده".

 

وتابع أن مباراة الزمالك وسموحة شهدت إلتزاما من الفريقين ولم تحدث أي مناوشات بين لاعبين.

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