مهاجم الزمالك: خالد جلال طالبني بإحراز هدف في سموحة بأي طريقة

أعرب باسم مرسي مهاجم الزمالك، عن سعادته البالغة بفوز الفريق ببطولة كأس مصر بعد التغلب علي سموحة بركلات الترجيح.

وقال باسم عامر خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن تتويج الفريق بكأس مصر يساوي بطولتين، نظراً لمشاركة فريق الزمالك في بطولة الكونفدرالية الموسم المقبل.

وتابع أن خالد جلال المدير الفني للأبيض، طالبه بإحراز هدف في مرمى سموحة بعد مشاركته في المباراة قائلاً: " خالد جلال طالبني بإحراز هدف في سموحة بأي طريقة".