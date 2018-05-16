عاجل.. أول تصريحات لوزير الخارجية بعد إعلان نجاح اجتماع سد النهضة في أديس أبابا



جاء ذلك عقب توقيع وزراء الري والخارجية والإمارات، على وثيقة مخرجات الاجتماع التساعي حول سد النهضة، حيث وصف شكري الاتفاق بأنه إيجابي ينسجم مع ما اتفق عليه قادة الدول الثلاث.



وأشار الوزير المصري، بحسب "سكاي نيوز"، إلى أنه تم الاتفاق على تعظيم أوجه التعاون الثلاثي بما يعود بالمنافع على الدول الثلاث مع الالتزام بمبدأ عدم الإضرار بمصالح أي طرف من الأطراف.

أكد سامح شكري، وزير الخارجية المصري، إن وزراء الخارحية والري ورؤساء أجهزة المخابرات بكل من مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا على الاجتماع في القاهرة يومي 18 و19 في القاهرة في سياق استمرار المشاورات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه اليوم.