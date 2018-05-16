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دياب يتألق في غناء "انت الحب" لأم كلثوم في كواليس "ضد مجهول" (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:58 ص
دياب يتألق في غناء انت الحب لأم كلثوم في كواليس ضد مجهول (فيديو)
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يارا احمد
 


تألق الفنان والمطرب محمد دياب، في غناء أغنية "انت الحب" للفنانة الراحلة أم كلثوم، وذلك في كواليس مسلسل "ضد مجهول" أثناء تحضيراته للشخصية.


"ضد مجهول" بطولة غادة عبد الرازق، أحمد سعيد عبد الغنى، حنان مطاوع، رانيا منصور، تأليف أيمن سلامة، إخراج طارق رفعت، إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويدور المسلسل في إطار من الغموض والإثارة حول تعرض سيدة لحادث يقلب حياتها رأسا على عقب.

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