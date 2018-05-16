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باسم مرسي يكشف سبب غيابه عن التهديف مع الزمالك

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:25 ص
باسم مرسي يكشف سبب غيابه عن التهديف مع الزمالك
الزمالك
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الفجر الرياضي
 

كشف باسم مرسي مهاجم فريق الزمالك، عن سر ابتعاده عن التهديف خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء هذا الموسم.

 

وقال باسم عامر خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إنه تعرض للعديد من الإصابات هذا الموسم هي سر بعده عن مستواه الطبيعي المعروف به مع الفريق.

 

وتابع أنه أحرز53 هدفا خلال مسيرته مع فريق الزمالك بمختلف البطولات التي شارك بها، مؤكداً أنه أحرز 15 هدفا تحت قيادة مؤمن سليمان المدير الفني السابق للزمالك.

 

واختتم أن التتويج ببطولة كأس مصر تعد البطولة الخامسة له في مسيرته مع فريق الزمالك.

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