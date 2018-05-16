مدرب الزمالك السابق: الاستهتار سر خسارة الأهلي من كمبالا سيتي

كشف مؤمن سليمان المدير الفني لفريق الشعلة السعودي، عن سر هزيمة الأهلي أمام كمبالا الأوغندي في ثاني جولات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال سليمان خلال تصريحاته، ببرنامج "كورة كل يوم"، والذي يقدمه الإعلامي كريم حسن شحاته عبر قناة مصر "الأولى"، إن لاعبي فريق الأهلي استسهلوا مواجهة كمبالا مما أدى للهزيمة بنتيجة غير متوقعه للجميع.

وتابع أن خسارة فريق الأهلي من كمبالا كشفت أزمات داخل الفريق، واستهتار وضغط المباريات سر خسارة الأهلي من كمبالا سيتي.