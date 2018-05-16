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محمود متولي: استنوني في "مليكة" و"أبو عمر المصري" (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 04:22 ص
محمود متولي: استنوني في مليكة وأبو عمر المصري (فيديو)
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محمد علي - تصوير: هادي كرم - بلال أحمد
 

حل عدد من الفنانين الشباب المشاركين في مسلسل "الأب الروحي" ضيوف على موقع "الفجر الفني" في ندوة للحديث عن نجاح المسلسل والذي انتهى عرض 30 حلقة من الجزء الثاني منه على شاشة "DMC".

وكان من بين الفنانين المشاركين في الندوة، الفنان محمود متولي، والذي تحدث عن مشاركته في دراما رمضان 2018 بمسلسل "مليكة" مع الفنانة دينا الشربيني، حيث يجسد دور خطيبها يدعى "لؤي خطاب" وهو دور مختلف أتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

كما كشف عن مشاركته في مسلسل "أبو عمر المصري" مع الفنان أحمد عز، حيث يجسد شخصية مختلفة ومميزة يدعى "أبو أنس المكي" من الدواعش الإرهابيين أتمنى أن ينال استحسان الجمهور.

المزيد عن: نجوم الفن مليكة مشاهير مزيكا محمود متولي فن سينما دينا الشربيني دراما الفجر الفني الأب الروحي اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن أحمد عز أبو عمر المصري
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