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"تفائلوا بالخير" لياسمين علي من مسلسل "أمر واقع" تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:42 ص
تفائلوا بالخير لياسمين علي من مسلسل أمر واقع تقترب من نصف مليون مشاهدة (فيديو)
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الفجر الفني
 

اقتربت اغنية "تفائلوا بالخير" تتر مسلسل أمر واقع من تحقيق نصف مليون مشاهدة عبرة موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" منذ طرحها للمشاهدة والاستماع في 11 مايو الجاري. 

المسلسل من بطولة كريم فهمي، دينا ماهر، نبيل الحلفاوي، ريم مصطفى، أحمد وفيق، نجلاء بدر، ﺇﺧﺮاﺝ محمد أسامة، وﺗﺄﻟﻴﻒ محمد رفعت، وتدور الأحداث في إطار من الأكشن حول ضابط في مكافحة الإرهاب يتم تكليفه بمهمة هدفها إحباط عملية إرهابية قبل أن يتم تنفيذها.


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