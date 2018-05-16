طلعت خليل يكشف سبب سفر بعض النواب للنرويج بدون موافقة البرلمان



وأشار "خليل"، في مداخلة مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري، إلى أنه أخطر المجلس بالحوار الذي يجري هنا، ولكنهم رفضوا سفره للنرويج.



وأكد النائب البرلماني تعليقا على التحقيق مع بعض النواب بسبب سفرهم، أنه لاتوجد مادة فى لائحة البرلمان تستوجب أخذ موافقة المجلس عند السفر.



وأوضح أنه يطلب منهم توضيح سبب عدم الرفض، لأنه لا يقبل ذلك بدون أسباب.

قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب، إنهم تلقوا دعوة من سفارة النرويج، للحوار المصري النرويجي، لافتًا إلى أنه سبق وأجرى حوارات مع سفارات ألمانيا واليابان وغيرها.