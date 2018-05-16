مدرب سموحة مهاجما مرتضى منصور: " عتاب الندل اجتنابه"

أعرب ميمي عبد الرازق المدير الفنى لفريق سموحة، عن غضبه الشديد بسبب تصريحات رئيس نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور التى وصفها بأنها مهينة، قائلا: " غاضب من تصريحات مرتضى منصور قبل المباراة".

وكان الزمالك حقق لقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء.

وأضاف "عبد الرازق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إسلام الشاطر في برنامج اكسترا تايم المذاع على قناة اكسترا نيوز، مساء الثلاثاء، أنه دائما يتجنب الرد ويفكر في تحقيق الفوز في المباراة التي يخوضها قائلا: "أنا أستاذ جامعي ولي احترامي عتاب الندل اجتنابه".

وتابع: " الهجوم والاستهزاء دائم من جانب مسئولي القلعة البيضاء وبالتحديد بعد وصف مرتضى منصور له "ميمي صاحب البرنيطة" مبديا غضبه الشديد تجاه هذه العبارات".

وأوضح "عبدالرازق" أنه يفكر في اعتزال التدريب بسبب الأجواء الصعبة التى تمر بها الكرة المصرية قائلا: " غاضب بسبب الإهانة التى تعرضت لها من مسئولي الزمالك بدون سبب".

وأشار مدرب سموحة إلى أنه فؤجىء بحديث رئيس نادى الزمالك بتقديم بلاغ رسمى ضده للنائب العام بدون سبب واضح، قائلا: " انت عايز تسجني ولا اية"، مؤكدا أن تغيير اللاعب حمدي زكي في الشوط الأول بسبب الإصابة.