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مدافع سموحة يكشف كواليس "المشاجرة" مع كاسونجو

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:15 ص
مدافع سموحة يكشف كواليس المشاجرة مع كاسونجو
كاسونجو وياسر إبراهيم
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ريهام عبد المحسن
 

كشف ياسر إبراهيم نجم سموحة، كواليس مشاجرة كاسونجو مهاجم الزمالك، في المباراة التي جمعت الفريقين في نهائي كأس مصر، مساء أمس، وانتهت بفوز الأخير باللقاء والتتويج بالقب.

 

وقال إبراهيم في تصريحات هاتفية لفضائية "أون سبورت": "أهنئ الزمالك وقدمنا مباراة طيبة على الرغم من طرد أحد لاعبينا ومحمود معاذ أصيب وكاسونجو لاعب الزمالك انفعل عليه وأخبرته بأن يتركه لأنه من الممكن أن يصاب".

 

واختتم إبراهيم تصريحاته قائلاً: "لم تصلني أي عروض وكان هناك مفاوضات مع الزمالك والأهلي ولكني أجلتها لما بعد نهائي الكأس".

 

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