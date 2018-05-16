مجدي : لم نركز في أزمة نهائي كأس مصر وصممنا على الفوز بالبطولة

صرح محمد مجدي نجم الزمالك، عقب التتويج بكأس مصر على حساب سموحة، بأنهم لم يركزوا في أزمة المباراة والحكم، وأكد أنهم كانوا مصممين على الفوز.

وقال مجدي في تصريحات تليفزيونية لفضائية "أون سبورت": "كنا مصممين على الفوز بالبطولة وإسعاد الجمهور وكنا نركز في هذه البطولة لأنها كانت الوحيدة متبقية لنا وتمكنا من الفوز بها".

واختتم مجدي تصريحاته قائلاً: "لم نركز في أزمة قبل المباراة وأغلقنا على أنفسنا من أجل التركيز والحمد لله تمكنا من الفوز بها".