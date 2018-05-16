الاتحاد السعودي يقرر شطب الحكم فهد المرداسي بسبب قضية رشوة

قررت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة السعودي شطب الحكم فهد المرداسي، بعد ثبوت تورطه في محاولة التلاعب بنتيجة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

واستبعد الاتحاد السعودي المرداسي من إدارة المباراة بشكل مفاجئ، رغم كونه واحد من خمسة حكام عرب سيشاركون في إدارة مباريات كأس العالم بروسيا.

وذكرت اللجنة في بيانها "على إثر تعيين الحكم فهد المرداسي لقيادة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بادر حمد الصنيع رئيس نادي الاتحاد بمخاطبة اتحاد الكرة مؤكدًا وجود دلائل لديه بقيام الحكم بمحادثته من خلال رسائل نصية عبر تطبيق "واتساب" طالبا الحصول على مبلغ مادي غير مشروع مقابل مساعدة فريقه على الفوز بالمباراة".

وأضافت اللجنة "وبعد أن رفع رئيس نادي الاتحاد بما في حوزته من محادثات نصية إلى اتحاد الكرة السعودي، قام الأخير بالرفع لمعالي رئيس الهيئة العامة للرياضة، والذي أبلغ بدوره الجهات المختصة بتفاصيل الحادثة، ليتم التحفظ على الحكم المرداسي وتحويله إلى المباحث الإدارية، للتحقيق معه واستكمال الإجراءات الخاصة وفق الأنظمة المتبعة".

وواصلت "… وعلى إثر التحقيقات تسلم الاتحاد السعودي لكرة القدم تقرير الجهات المختصة من معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حيث تضمن التقرير ثبوت التهمة على المرداسي بموجب اعترافه الشخصي بطلب الرشوة".

وأوصت اللجنة في بيانها الاتحاد السعودي لكرة القدم بأن يخاطب الفيفا لطلب شطب فهد المرداسي من قائمة الحكام المشاركين في مونديال روسيا، وتعيمم أثر عقوبة الحرمان من النشاط مدى الحياة الموقعة عليه، على المستوى الدولي.