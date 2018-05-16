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حسام حسن : الحكم قال لي "هطردك" بعد تسجيلي لهدف سموحة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:00 ص
حسام حسن : الحكم قال لي هطردك بعد تسجيلي لهدف سموحة
حسام حسن
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ريهام عبد المحسن
 

كشف حسام حسن لاعب سموحة كواليس طرده في لقاء فريقه أمام الزمالك في نهائي كأس مصر الذي توج به الفريق الأبيض، وكشف بأن محمد فاروق أخبره بأنه سيطرده عقب تسجيله لهدف سموحة في بداية المباراة.

 

وقال حسن في تصريحات هاتفية لفضائية أون سبورت: "لم نكن ضيف شرف اليوم وكنا نلعب على البطولة وكانت فرصة لنا للتتويج بأول لقب في البطولة للنادي وأهنئ الزمالك على الفوز".

 

وأضاف: "كنا نلعب على الفوز لأنها مباراة كأس وليس دوري وميمي عبد الرازق لم يطالبنا بالدفاع".

 

واختتم حسن تصريحاته قائلاً: "بعد الهدف حصلت على إنذار وقال لي محمد فاروق هطردك وفي واقعة الطرد قلت له فيه لاعب واقع مينفعش وفوجئت به يطردني وهذه أول مرة اشاهد فيها لاعب يتم طرده بسبب احتفاله بهدف".

المزيد عن: مهاجم سموحة سموحه رياضة حسام حسن الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
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