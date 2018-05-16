خبيرة سياسية: روسيا تضع مصر كدولة مفصلية بالشرق الأوسط وإفريقيا



وأضافت "الشيخ" في لقاء مع برنامج "ساعة من مصر"، الذي يقدمه الإعلامي خالد عاشور، على قناة الغد الفضائية، أن الولايات المتحدة أيضا لديها أنماط للتعاون، ولكن صيغة "2+2" هي صيغة روسية، حيث أن موسكو تضع مصر كدولة مفصلية بالشرق الأوسط وإفريقيا.



وأوضحت أن روسيا تقدر التعاون مع مصر، وهناك قضايا إقليمية هامة حيث تم طرح قضية القدس والأزمة السورية واجتماع أسيتانا 9، لافتة إلى أن الملفين الفلسطيني والسوري طرحوا نفسهم بقوة على الساحة الخارجية وكان هناك تقارب في الرؤى بين البلدين وهذا ما عكسه الاجتماع الذي انعقد بين وزيرا خارجية مصري سامح شكري ونظيره الروسي سيرجى لافروف.

قالت الدكتورة نورهان الشيخ، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تتبع مع دولة روسيا طريقة الاجتماعات 2+2، لافتةً إلى أن هذه الصيغة هامة جدًا تعكس قيمة مصر، وهناك 6 دول فقط التي تتمتع بتعاون استراتيجي بعيد المدى مع موسكو.