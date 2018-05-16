مرتضى منصور يكشف السر وراء قرار تعيين جلال مدربا للزمالك

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة جديدة مع نادي الزمالك.

وقال في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير: "الأهلي دائما يجد أبنائه في الأوقات الصعبة وهذا عكس ما يحدث في الزمالك".

وتابع: " بكل جرأة أعطيت الفرصة لخالد جلال ولم أتردد في هذا القرار، وأنهينا الاتفاق مع جروس".

واختتم: " محمد فاروق قدم مباراة جيدة ونادي سموحة فريق محترم ورفضت الإهانة في المدرجات وبين شوطي اللقاء طلبت من اللاعبين الهدوء وهو سر الفوز".