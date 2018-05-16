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مرتضى منصور يكشف السر وراء قرار تعيين جلال مدربا للزمالك

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:46 ص
مرتضى منصور يكشف السر وراء قرار تعيين جلال مدربا للزمالك
خالد جلال
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علي شحاتة
 

أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة جديدة مع نادي الزمالك.

 

وقال في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير: "الأهلي دائما يجد أبنائه في الأوقات الصعبة وهذا عكس ما يحدث في الزمالك".

 

وتابع: " بكل جرأة أعطيت الفرصة لخالد جلال ولم أتردد في هذا القرار، وأنهينا الاتفاق مع جروس".

 

واختتم: " محمد فاروق قدم مباراة جيدة ونادي سموحة فريق محترم ورفضت الإهانة في المدرجات وبين شوطي اللقاء طلبت من اللاعبين الهدوء وهو سر الفوز".

 

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