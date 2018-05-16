مرتضى منصور يكشف السر وراء قرار تعيين جلال مدربا للزمالك
الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:46 ص
علي شحاتة
أعرب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن سعادته بالفوز ببطولة جديدة مع نادي الزمالك.
وقال في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير:
"الأهلي دائما يجد أبنائه في الأوقات الصعبة وهذا عكس ما يحدث في الزمالك".
وتابع: " بكل جرأة أعطيت الفرصة لخالد جلال ولم أتردد
في هذا القرار، وأنهينا الاتفاق مع جروس".
واختتم: " محمد فاروق قدم مباراة جيدة ونادي سموحة فريق
محترم ورفضت الإهانة في المدرجات وبين شوطي اللقاء طلبت من اللاعبين الهدوء وهو سر
الفوز".
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