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عاجل.. تعرف على المدرب الأقرب لخلافة البدري في الأهلي

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:32 ص
عاجل.. تعرف على المدرب الأقرب لخلافة البدري في الأهلي
حسام البدري
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اعتذر حسام البدري، عن استكمال مهمته في تدريب الأهلي، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، عصر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

 

ووافقت لجنة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، على قبول اعتذار البدري من تدريب القلعة الحمراء بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

 

وعلم "الفجر الرياضي" أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لمنتخب باراجواي والهلال السعودي، أبرز المرشحين لخلافة حسام البدري في الأهلي.

 

وسبق لـ"دياز" مواليد 29 أغسطس 1959 في لا ريوخا الأرجنتينية، أن لعب مع منتخب التانجو لكرة القدم من 1979 وحتى 1982.

 

كما درب عدة فرق لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، ودرب منتخب باراجواي لكرة القدم وحقق معه المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015 التي إقيمت في تشيلي.

 

كما يأتي كل من السويسري كريستيان جروس، مدرب اهلي جدة السعودي السابق، واليوناني جورجوس دونيس، من المرشحين بقوة أيضا لتدريب المارد الأحمر.

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