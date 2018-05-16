عاجل.. تعرف على المدرب الأقرب لخلافة البدري في الأهلي

اعتذر حسام البدري، عن استكمال مهمته في تدريب الأهلي، عقب الخسارة من كمبالا سيتي الأوغندي، بهدفين دون رد، في المواجهة التي جمعت الفريقين، عصر أمس الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ووافقت لجنة الكرة بالقلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب، على قبول اعتذار البدري من تدريب القلعة الحمراء بسبب النتائج السلبية في الفترة الأخيرة.

وعلم "الفجر الرياضي " أن الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني السابق لمنتخب باراجواي والهلال السعودي، أبرز المرشحين لخلافة حسام البدري في الأهلي.

وسبق لـ"دياز" مواليد 29 أغسطس 1959 في لا ريوخا الأرجنتينية، أن لعب مع منتخب التانجو لكرة القدم من 1979 وحتى 1982.

كما درب عدة فرق لكرة القدم في أمريكا الجنوبية، ودرب منتخب باراجواي لكرة القدم وحقق معه المركز الرابع في بطولة كوبا أمريكا 2015 التي إقيمت في تشيلي.