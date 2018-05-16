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حسام حسن لـ"الفجر الرياضي": الحكم الرابع أخبرني بين الشوطين أن "فاروق" سيطردني

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:14 ص
حسام حسن لـالفجر الرياضي: الحكم الرابع أخبرني بين الشوطين أن فاروق سيطردني
سموحة
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أحمد شاكر
 

أعرب حسام حسن، مهاجم سموحة، عن سعادته بالأداء الذي قدمه فريقه أمام الزمالك، في نهائي كأس مصر، مشيرا إلى أنه تعرض للظلم بعد أن قام الحكم محمد فاروق بإشهار البطاقة الحمراء له في الشوط الثاني من اللقاء.

 

وكان الزمالك حقق لقب الكأس للمرة السادسة والعشرين في تاريخه بعد الفوز على سموحة بركلات الجزاء 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لمثله.

 

وقال حسام حسن في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "الفريق كله بذل مجهودا خرافيا واللاعبون كانوا "رجالة"، والحكم محمد فاروق عمل الواجب معنا".

 

وتابع: "تم طردي بشكل ظالم وشهد على ذلك نجم الزمالك السابق ميدو في الاستديو التحليلي لقناة أون سبورت".

 

وأضاف: "كل ما قولته للحكم أن هناك لاعب على الأرض "متداس عليه" فقام بطردي.. مع العلم أن محمود علاء قام بالتشويح له ولم يفعل له شىء".

 

وأردف: "الإنذار الأول لي كان بسبب احتفالي بهدفي في شباك الزمالك أول مرة أرى ذلك في حياتي".

 

واختتم مهاجم سموحة: "فاروق قال لي أكتر من مرة سأطردك لو تحدثت.. وبين شوطي المباراة وفي ممر الملعب قال لي الحكم الرابع إن الحكم محمد فاروق سيقوم بطردك وخسرنا بهدف غير صحيح، لكن في النهاية يكفينا احترام الجميع".

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