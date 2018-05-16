"التموين": استطعنا تخفيض سعر اللحوم من 160 إلى 120 جنيها خلال عام



وأضاف "سويد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة لديها تعاقدات مفتوحة مع الشركات السودانية لتوفير اللحوم بكميات كبيرة، وتعاقدات مع البرازيل لتوفير اللحوم المجمدة بكميات كبيرة بسعر 60 جنيها.



وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أنهم لديهم تعاقدات لبيع الدواجن والأسماك، ولشراء الثروة السميكة من هيئة الثروة السمكية، لتخفيض أسعارها، وتوفير البروتين للأسرة المصرية.



ولفت إلى أنهم لديهم "شنطة رمضان"، تباع بسعر 75 جنيها، ووصلوا لإنتاج مليون و800 ألف مع وزارة الأوقاف والمؤسسات المصرية لتوزيعها.

قال محمد سويد، المتحدث بإسم وزارة التموين، إن الوزارة استطاعت خلال عام واحد تخفيض سعر اللحوم البلدي من 160 جنيها إلى 120 جنيها.