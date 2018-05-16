بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"





بدأت قنوات mbc في سابقة جديدة، في عرض الأعمال المشاركة في مارثون رمضان ٢٠١٨، قبل يومين من بدء الشهر الكريم، حيث عرضت مسلسل "سك على اخواتك" والذي يشترك في بطولته علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسي عبده.



