بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بدأت قنوات mbc في سابقة جديدة، في عرض الأعمال المشاركة في مارثون رمضان ٢٠١٨، قبل يومين من بدء الشهر الكريم، حيث عرضت مسلسل "سك على اخواتك" والذي يشترك في بطولته علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسي عبده.
والمسلسل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.
وحققت الحلقة الأولى بعد عرضها ردود أفعال إيجابية من الجمهور المحب لنجوم مسرح مصر، وغرد المعجبون بالعمل عبر هاشتاج سك على أخواتك على موقع التغريدات "تويتر"، معربين عن إعجابهم بكوميديا العمل.
وكتبت إحدى المعجبات: "بجد الحلقة الأولى حلوة جدا أنا فصلت ضحك بجد إيه الجمال ده بالتوفيق يارب في باقي الحلقات إن شاء الله مسلسل يكسر الدنيا يارب".
وغردت أخرى، "أنا بقول يا جماعة منذكرش ونفكنا من امتهان بكره ونقوم نتفرج على مسلسل سك على اخواتك".
وعلقت ثالثة، "من عادتي اني مبتفرجش ع مسلسلات ف رمضان وبتفرج عليهم بعد رمضان بروقان بس أنا شوفت على ربيع دلوقتي ف مسلسل سك ع اخواتك ضحك للركب ومش هقدر أقاوم اني متفرجش ع ربيع لأني بحبه جدًا بضحك من قلبي بجد لما بشوفه وفرحانه إني لقيت مسلسل فرفوش يخفف عني تعبي الامتحانات".