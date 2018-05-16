ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:15 ص
بعد عرض الحلقة من سك على اخواتك.. الجمهور لـعلي ربيع: فصلنا ضحك
طباعة
شيماء عطية
 


بدأت قنوات mbc في سابقة جديدة، في عرض الأعمال المشاركة في مارثون رمضان ٢٠١٨، قبل يومين من بدء الشهر الكريم، حيث عرضت مسلسل "سك على اخواتك" والذي يشترك في بطولته علي ربيع، صلاح عبد الله، سلوى خطاب، صبري فواز، كريم عفيفي، هنا الزاهد، سهر الصايغ، هادى الجيار، ميرنا نور الدين، اسلام جمال، جيسي عبده.


والمسلسل قصة كريم فهمي، سيناريو وحوار إياد إبراهيم، محمد فتحي ومحمد أبو السعد، إخراج وائل إحسان.


وحققت الحلقة الأولى بعد عرضها ردود أفعال إيجابية من الجمهور المحب لنجوم مسرح مصر، وغرد المعجبون بالعمل عبر هاشتاج سك على أخواتك على موقع التغريدات "تويتر"، معربين عن إعجابهم بكوميديا العمل. 


وكتبت إحدى المعجبات: "بجد الحلقة الأولى حلوة جدا أنا فصلت ضحك بجد إيه الجمال ده بالتوفيق يارب في باقي الحلقات إن شاء الله مسلسل يكسر الدنيا يارب".


وغردت أخرى، "أنا بقول يا جماعة منذكرش ونفكنا من امتهان بكره ونقوم نتفرج على مسلسل سك على اخواتك".


وعلقت ثالثة، "من عادتي اني مبتفرجش ع مسلسلات ف رمضان وبتفرج عليهم بعد رمضان بروقان بس أنا شوفت على ربيع دلوقتي ف مسلسل سك ع اخواتك ضحك للركب ومش هقدر أقاوم اني متفرجش ع ربيع لأني بحبه جدًا بضحك من قلبي بجد لما بشوفه وفرحانه إني لقيت مسلسل فرفوش يخفف عني تعبي الامتحانات".


بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
بعد عرض الحلقة من "سك على اخواتك".. الجمهور لـ"علي ربيع": "فصلنا ضحك"
المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مسلسل مزيكا فن سينما سك على اخواتك رمضان دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يفوز بكعكة إيرادات موسم أفلام "عيد الربيع"؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 3:30:02 AM