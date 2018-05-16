ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

"DW عربية " بث مباشر

الأربعاء 16/مايو/2018 - 06:00 ص
DW عربية بث مباشر
طباعة
 


" DW عربية " - بث حي لقناة الحياة " لمشاهديها، في إطار حرصنا على تقديم خدمة مميزة لمتابعينا.

و" قناة " DW عربية  - بث حي لقناة الحياة " هي قناة مصرية منوعة تهدف إلى إعلام راقٍ يطرح ويناقش آراء جميع طوائف المجتمع المصري لتلعب بذلك دورًا فعالًا في مواجهة تحديات مرحلة ما بعد الثورة، وطرح رؤى وحلول مستقبلية أفضل من خلال برامجها المتعددة.

والهدف المحوري للقناة هو توسيع المفاهيم وسد الفجوات ومساعدة المشاهد علي تكوين وجهات نظر واتخاذ مواقف بلا تأثير أو ضغوط من خلال توضيح الصورة كاملة أمامه ومناقشة مختلف الآراء.

DW عربية تردد: 11900 أفقي معامل تصويب الخطا: 5/6 معدل الترميز: 27500







المزيد عن: مشاهدة مباشرة لقناة DW عربية بث مباشر قناة DW عربية بث مباشر بدون تقطيع بث مباشر DW عربية بث مباشر بث أون لاين
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع ردود فعل قوية على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 3:20:17 AM