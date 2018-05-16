"التعليم" تكشف مميزات خاصة لطلبة شمال سيناء



وأكد "حجازي"، في لقاء مع برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد" الفضائية، ويقدمه أحمد موسى، الثلاثاء، أن الوزارة منحت الطلبة في شمال سيناء ميزتين، أولهما أن الطالب الذي يقدم طلبا لعدم دخول الامتحان في الدور الأول، ويمكنه أن يلحق بالدور الثاني، على أن يأخذ الدرجة التي يحصل عليها كاملة، وليس نصف الدرجة كما هو معروف.



وأضاف أنه إذا رسب الطالب في الثانوية العامة في جميع المواد، لن تُحسب له هذه السنة من مرات التقدم للامتحان.



وشدد على أنهم صنعوا لهم أسطوانات تفاعلية ووزعوها على جميع الطلاب، مؤكدا أن هناك 11 لجنة امتحانات تم تأمينها جيدا، معقبا: "اطمئنوا خالص هيتم الامتحان بطريقة آمنة جدا".

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، إن الوزارة تقوم بالتنسيق الكامل مع القوات المسلحة في منطقة شمال سيناء.