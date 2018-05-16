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عاجل.. مرتضى يفجرها: لن ندخل في صراع مع الأهلي على أي صفقة

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:48 ص
عاجل.. مرتضى يفجرها: لن ندخل في صراع مع الأهلي على أي صفقة
الخطيب ومرتضى منصور
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علي شحاتة
 

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن صفقات القلعة البيضاء للموسم القادم لم تحسم حتى الآن.

 

وقال مرتضى في تصريحات لفضائية صدى البلد خلال برنامج مع شوبير، مساء الثلاثاء: "عمرو مرعي وقع لنادي الزمالك وهو نفس الأمر بالنسبة لمحمد حمدي ظهير المصري".

 

وتابع: " اتفقت مع الخطيب والنادي الأهلي على عدم الصراع على أي صفقة مرة أخرى بعد انفلات الأسعار في الفترة الأخيرة، وليس لدي مشكلة في إقامة مباراة السوبر في أي بلد عربي".

 

واختتم رئيس الزمالك: " سيتم صرف 60 ألف جنيه ورحلة عمرة لكل لاعب مكأفاة الفوز بالكأس".

 

وكان الزمالك توج بلقب كأس مصر للمرة السادسة والعشرين في تاريخه، عقب الفوز على سموحة بركلات الجزاء 5-4.

 

 

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