أشرف زكي نائبا لرئيس أكاديمية الفنون





أصدرت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة قرارًا بتكليف الأستاذ الدكتور أشرف حسن زكي، عميد المعهد العالى للفنون المسرحية بالقيام بأعمال نائب رئيس أكاديمية الفنون بجانب عملة لمدة عام.





المعروف أن الدكتور أشرف زكى فنان مصرى حاصل على بكالوريوس التجارة جامعة القاهرة قسم "إدارة أعمال" عام 1983 ، ثم التحق بالمعهد العالى للفنون المسرحية وحصل على درجة البكالوريوس بتقدير عام ( إمتياز ) بعنوان (دور المخرج فى تأسيس حركة التجريب فى المسرح المصري) ثم حصل على درجة الدكتوراة فى الإخراج المسرحى من أكاديمية الفنون (مرتبة الشرف الأولى) عام 2002 بعنوان (الرؤية الإخراجية المعاصرة للنصوص المستوحاة من التراث) أستاذ مساعد بالمعهد العالي للفنون المسرحية في أكاديمية الفنون، رئيسا للبيت الفني للمسرح، نـقيبًـا لنقابة المهن التمثيلية، رئيسا لقطاع شئون الإنتاج الثقافىي، رئيسًا اتـحـاد الفنانين العـرب ،بالإضافة الى بعض الأعمال الأخــرى منها (أمين صندوق الاتحاد العام للنقابات الفنية ،عضو مجلس أمناء بإتحاد الإذاعة والتليفزيون عضو مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى ،عضو مجلس إدارة دار الأوبرا ،رئيس الهيئة العربية للمســرح ) كما حصل على بعض المنح الدراسية منها دورة فى الإخراج المسرحى تحت إشراف منظمة اليونسكو ،منحة لزيارة أهم مسارح الولايات المتحدة الأمريكية والتعرف على أحدث التقنيات الحديثة وحصل الفنان أشرف زكى على جائزة الدولة التشجيعية فى الإخراج المسرحى عام 2001 م ، بالإضافة الى جائزة الدولة للتفوق فى الفنون عام 2009 وصدر له كتاب بعنوان ( دور المخرج تأسيس حركة التجريب فى المسرح المصرى ) ، ( الرؤية الإخراجية المعاصرة للتراث ) وله العديد من الأعمال الفنية الهامة في مجال السينما والمسرح الإذاعه وبالدراما التليفزيونية المؤثرة في الذاكرة الفنية المصرية والعربية .















