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مرتضى لـ"فرج عامر": "انت شتمتني وأنا شتمت البسطرمة والعصير"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:41 ص
مرتضى لـفرج عامر: انت شتمتني وأنا شتمت البسطرمة والعصير
فرج عامر ومرتضى منصور
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علاء خليف
 

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن كواليس الُصلح مع فرج عامر رئيس نادي سموحة قبل نهائي الكأس.

 

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "فرج عامر حبيبي، وفوجئت به أمامي في المدرجات قبل نهائي الكأس وتصافحنا وقلت له "انت شتمتني وأنا شتمت البسطرمة والعصير ولم اسيئ إليك" وتم تصفية الأجواء، ودعوته لتناول وجبة العشاء معي".

 

وكانت أزمة حدثت بين مرتضى منصور وفرج عامر قبل لقاء نهائي الكأس علي خلفية رفض الأخير إسناد اللقاء لحكام مصريين وطلب استقدام طاقم تحكيم أجنبي.

 

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