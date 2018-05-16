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"الأورمان" توزع 10 آلاف كرتونة غذائية بمناسبة رمضان بأسوان (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:39 ص
الأورمان توزع 10 آلاف كرتونة غذائية بمناسبة رمضان بأسوان (صور)
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فتح الله رضوان
 


أعلن مجلس إدارة جمعية الأورمان، توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية فى رمضان، لهذا العام لكى تلبى أعداد المحتاجين الذين تصل إليهم الجمعية فى قرى ونجوع ومدن محافظة أسوان.

وقال أحمد مؤمن المستشار الإعلامى، لجمعية الأورمان، إن كرتونة رمضان من الأورمان التى توزعها هذا العام تحتوى الواحدة منها على "6 كيلو أرز - 3 كيلو مكرونة - 4 كيلو سكر- كيلو عدس- 2 كيلو فول - كيلو بلح - علبة سمن 1.700 كيلو- ¼ كيلو شاى- علبة صلصة 400 جم".

وأوضح أن الهدف من وضع هذه الأصناف بهذه الكميات، هو توفير مستلزمات المائدة من المواد الغذائية للأسر المستفيدة لما يكفى 15 يوما فى رمضان، مضيفا أن عددا من المؤسسات الاقتصادية الكبرى وأصحاب الأيادى البيضاء من المتبرعين يدعمون الأورمان فى سبيل نجاح مشروعها الإنسانى لتوزيع شنطة رمضان على غير القادرين.

وأوضح مؤمن، أن الجمعية بصدد الانتهاء من تعبئة كراتين رمضان لبدء التوزيع خلال الأسبوع المقبل على أن ينتهى التوزيع تماما في الثلث الأوسط من رمضان.

يذكر أن جمعية الأورمان بدأت في نشاطها الخيرى الموسمى في توزيع كراتين رمضان قبل سنوات من الآن، وضاعفت مؤخرا الكميات التى كانت توزعها سنويا بقدوم شهر رمضان المعظم لتوسيع دائرة المستفيدين بعد نجاح الجمعية في الوصول إلى المستحقين في كل القرى المصرية تقريبا خاصة القرى الأكثر احتياجًا.

"الأورمان" توزع 10 آلاف كرتونة غذائية بمناسبة رمضان بأسوان (صور)
"الأورمان" توزع 10 آلاف كرتونة غذائية بمناسبة رمضان بأسوان (صور)
"الأورمان" توزع 10 آلاف كرتونة غذائية بمناسبة رمضان بأسوان (صور)
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