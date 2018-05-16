أشغال "نقش وتكفيت النحاس" تلفت انتباه رئيس قطاع المتاحف (صور)





لفتت أشغال نقش وتكفيت النحاس التي قام بها الفنانان أيمن شعبان وحسام رضا انتباه إلهام صلاح رئيس قطاع المتاحف، والتي قامت بتفحص الأشغال عن قرب، وشرح لها أيمن شعبان كيفية العمل على النحاس.





وأشادت إلهام صلاح، بمهارة الفنانيين التراثيين، الذين يحييان حرفة قديمة للغاية وهي النقش على النحاس، وتكفيت النحاس بالفضة.









وشرح أيمن شعبان الحرفة، قائلًا إن النقش يتم بالحفر الدقيق على سطح التحفة النحاسية، سواء زخارف أو كتابات، ثم وضع أسلاك من الفضة عيار 1000 في قلب هذا الحفر والدق عليه بطريقة خاصة حتى يثبت ويصير وكأنه من سطح القطعة، ولكن بلون فضي متميز.





وأضاف شعبان، أن مهنة نقش وتكفيت النحاس قديمة للغاية، ترجع إلى العصور المصرية القديمة، وقد ازدهرت في العصر الإسلامي بقوة، وتفنن فيها الفنان المسلم حتى أتقنها وأبدع فيها أيما إبداع.





وكان الفنانان أيمن شعبان وحسام رضا قد سبق وأن أهديا للمتحف تحفة نحاسية مستنسخة مشغولة بطريقة النقش والتكيت على طراز التحف المملوكية من عصر السلطان قايتباي، وكانت التحفة عبارة عن مبخرة نحاسية مكفتة بالفضة.





يذكر أن متحف الفن الإسلامي قد أقام أمس الثلاثاء معرضًا للحرف التراثية شهدته إلهام صلاح رئيسة قطاع المتاحف، والدكتور ممدوح عثمان مدير متحف الفن الإسلامي، وعدد من قيادات القطاع، بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف.



