أمير عزمي: جمهور الزمالك سر الفوز بالكأس

أكد أمير عزمي مجاهد المدرب المساعد لنادي الزمالك، أن مباراة سموحة كانت صعبة للغاية، مؤكدا أن اللاعبين بذلوا كل المجهود لحصد بطولة كأس مصر.

وكان الزمالك حصد لقب كأس مصر للمرة 26 في تاريخه عقب الفوز على سموحة بركلات الترجيح 5-4، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال أمير في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc: "جمهور نادي الزمالك كان سر الفوز ببطولة الكأس، وإنهاء الموسم ببطولة عامل مساعد في بداية الموسم المقبل".

وأضاف: "لاعبو القلعة البيضاء كان ينقصهم الثقة فقط خلال الموسم الحالي، وسنتعاقد مع صفقات في مراكز محددة للغاية، ولدينا معظم القوام الأساسي للفريق".