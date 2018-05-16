في عيد ميلادها الـ٣٥.. تعرف على أبرز مشاركات نانسي عجرم في مسلسلات رمضان

بشخصيتها المرحة وملامحها الجذابة وصوتها القريب من القلب، جذبت نانسي عجرم أنظار العالم العربي إليها مع طرح أغنيتها الأشهر "أخاصمك آه" في عام ٢٠٠٣، لتتوالى العديد من الألبومات والأغاني المنفردة الناجحة، ولتتربع بعدها على عرش الساحة الغنائية في لبنان ومصر والعالم العربي.





ولدت نانسي عجرم في السادس عشر من مايو ١٩٨٣، في قرية "سهيلة" بجبل لبنان، وتمكنت من التربع في قلوب معجبيها على مدار ١٥ عام، طرحت خلالها ١١ ألبوم، والعديد من الأغاني المنفردة التي أهدت بعضها لمصر، كما قدمت العديد من الإعلانات الناجحة لعلامات تجارية شهيرة، وحصلت على العديد من الجوائز العربية والعالمية، باعتبارها أحد أهم مطربات الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين.



