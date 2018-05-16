في عيد ميلادها الـ٣٥.. تعرف على أبرز مشاركات نانسي عجرم في مسلسلات رمضان
بشخصيتها المرحة وملامحها الجذابة وصوتها القريب من القلب، جذبت نانسي عجرم أنظار العالم العربي إليها مع طرح أغنيتها الأشهر "أخاصمك آه" في عام ٢٠٠٣، لتتوالى العديد من الألبومات والأغاني المنفردة الناجحة، ولتتربع بعدها على عرش الساحة الغنائية في لبنان ومصر والعالم العربي.
ولدت نانسي عجرم في السادس عشر من مايو ١٩٨٣، في قرية "سهيلة" بجبل لبنان، وتمكنت من التربع في قلوب معجبيها على مدار ١٥ عام، طرحت خلالها ١١ ألبوم، والعديد من الأغاني المنفردة التي أهدت بعضها لمصر، كما قدمت العديد من الإعلانات الناجحة لعلامات تجارية شهيرة، وحصلت على العديد من الجوائز العربية والعالمية، باعتبارها أحد أهم مطربات الوطن العربي في القرن الحادي والعشرين.
وفي عيد ميلادها الخامس والثلاثين، ومع اقتراب شهر رمضان وماراثون الأعمال الدرامية، يستعرض "الفجر الفني" أهم مشاركات "نانسي" في غناء تترات مسلسلات رمضان.
"ابن الأرندلي"
كانت الإطلالة الأولى لنانسي عجرم في دراما رمضان ٢٠٠٩، حيث قدمت تتر المسلسل الناجح "ابن الأرندلي" والذي قام ببطولته الفنان يحيى الفخراني إلى جانب معالي زايد ودلال عبدالعزيز، والمسلسل قصة وليد يوسف، وإخراج السورية رشا هشام شربتجي.
سجلت نانسي أغنيتي البداية والنهاية في إحدى استديوهات لبنان، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمود طلعت، وشاركها غناء المقدمة الفنان يحيى الفخراني.
"سمارة"
في عام ٢٠١١، وضعت نانسي عجرم للمرة الثانية صوتها على تتري البداية والنهاية لمسلسل "سمارة" للفنانة غادة عبدالرازق، وأخرجه محمد النقلي، والذي لم يحقق نجاح يذكر حينها.
مسلسل "سمارة" مقتبس من فيلم سينمائي بنفس الاسم، والتي قامت ببطولته الفنانة تحية كاريوكا.
والأغنيتان من كلمات حسين مصطفى محرم وألحان محمد يحيى وتوزيع طارق عبد الجابر.
"حالة عشق"
في عام ٢٠١٥، غنت نانسي تتري مسلسل "حالة عشق" للفنانة الشابة مي عزالدين، وحقق العمل الذي كتبه محمد صلاح العزب، وأخرجه إبراهيم فخر، نجاح كبير.
وجاءت أغنية البداية تحت عنوان "مقسومة نصين"، وحملت أغنية النهاية عنوان "هي حلوة"، وهما من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان وليد، وتوزيع سعد أحمد إبراهيم.
"جوليا"
منذ يومين، طرحت نانسي أغنية "عم بتغير"، وهي أحدث مشاركتها في مارثون رمضان لعام ٢٠١٨، وهي تتر المسلسل اللبناني "جوليا".
مسلسل "جوليا" من بطولة ماجي بو غصن، قيس الشيخ نجيب، وسام صباغ، سلطان ديب، نزيه يوسف، مي صايغ، ومن تأليف مازن طه، وإخراج إيلي حبيب.
"عم بتغير" من كلمات أحمد ماضي، وألحان زياد برجي، وتوزيع أحمد إبراهيم.