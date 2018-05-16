محمد فاروق: لم أطرد حسام حسن بسبب الاعتراض

أعرب محمد فاروق حكم لقاء نهائي الكأس، عن سعادته بعد إنهاء مسيرته في كرة القدم بلقاء كبير بين الزمالك وسموحة، ضمن منافسات نهائي بطولة كأس مصر.

وقال فاروق في تصريحات لبرنامج "الغندور والجمهور" الذي يذاع عبر فضائية Ltc: "طرد حسام حسن ليس بسبب اعتراضه، ولكن لانه قال الفاظ خارجة بعد احتساب ركلة حرة لنادي الزمالك".

وتابع : "انهيت مسيرتي التحكيمية، واحضر لخوض انتخابات إتحاد الكرة في الدورة القادمة على منصب عضو مجلس الإدارة".