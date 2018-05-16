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مصرع طالبين غرقا أثناء الاستحمام في الغربية

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:47 ص
مصرع طالبين غرقا أثناء الاستحمام في الغربية
أرشيفية
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أيمن يحيي
 
شهدت قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، مصرع طالبين أثناء استحمامهما ببحر شبين.

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إخطار من مأمور مركز المحلة بورود بلاغ من الأهالي بغرق طالبين في بحر شبين بالمحلة.

وكشفت التحريات، أن الطالب يدعى "محمود. ا"، والطالب الثاني يدعى "مازن. ا"، لقيا مصرعهما غرقا بعد خروجهما للتنزه عقب أداء الامتحانات.

وتم انتشال جثة الشاب "مازن"، ونقله إلى المستشفى العام، وجاري عمليات البحث عن جثة الشاب الأول، وتحرر المحضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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