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أردوغان يشعل أزمة داخل منتخب ألمانيا قبل كأس العالم

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:30 ص
أردوغان يشعل أزمة داخل منتخب ألمانيا قبل كأس العالم
أردوغان
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وكالات
 
انتقد الاتحاد الألماني لكرة القدم ظهور لاعبي المنتخب الوطني، مسعود أوزيل وإلكاي غوندوغان، برفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

ويمتلك الثنائي أوزيل وغوندوغان المولود في ألمانيا، أصول تركية، كما قدم اللاعبين قمصانا تحمل أسماءهم للرئيس التركي، وكتب غوندوغان على هديته: "مع كامل الاحترام لرئيسي".

ووصف رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم رينارد غريندل الواقعة بأنها "عمل غير جيد" من اللاعبين.

وأصدر غريندل بيانا قال فيه: "الاتحاد يحترم بالتأكيد خصوصية لاعبينا أصحاب الجذور من خارج ألمانيا، لكن كرة القدم والاتحاد يقدران القيم التي لا يحترمها السيد أردوغان بالقدر الكافي".

وأضاف البيان "من هنا، فإنه ليس بالأمر الجيد أن يضع لاعبانا الدوليان نفسيهما موضع الاستغلال في حملة أردوغان الانتخابية. بالتأكيد هذا لا يخدم جهود الاتحاد في دمج اللاعبين".

وانتقد مدير المنتخب الألماني أوليفر بيرهوف الثنائي، مؤكدا أنه سيتحدث مع اللاعبين بشأن الصورة، واصفا ما بدر منهما بالـ"تصرف غير الصحيح".

ويستعد أردوغان الذي يزور لندن، لخوض انتخابات رئاسية مثيرة للجدل في تركيا الشهر المقبل.
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