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تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:13 ص
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
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عبدالحافظ حمدي
 
أقام نادى ليونز القاهرة برئاسة الدكتورة سناء شريف حفل تنصيب سفراء النوايا الحسنة لعدد من رواد ورائدات الخدمة المجتمعية على رأسهم الفنانة القديرة فردوس عبد الحميد والدكتور وائل غانم أستاذ جراحات التجميل وإصلاح العيوب الخلقية بجامعة عين شمس.

وعبر  الدكتور غانم عن سعادته بتنصيبه كسفير للنوايا الحسنة من هيئة السفراء بنادى ليونز.

وأعرب "غانم"عن فخره بالانضمام لتلك الهيئة التى تقدم خدمات مجتمعية في العديد من المجالات مشددًا على أنه باعتباره خبير تجميل وإصلاح العيوب الخلقية سيقدمون خدمات علاجية للأطفال في جميع أنحاء المحروسة من خلال تتظيم القوافل الطبية.

وأوضح "غانم" أن دور هيئة السفراء كاحد فروع الجميعات الأهلية مهم جدًا خلال المرحلة المقبلة لمد يد المساعدة لأطفال مصر المحتاجين للرعاية الطبية بجانب دور الحكومة.


تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
تنصيب فردوس عبد الحميد ووائل غانم سفيرين للنوايا الحسنة (صور)
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