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"التموين": دخلنا كتاجر مرجح في السوق

الأربعاء 16/مايو/2018 - 03:24 ص
التموين: دخلنا كتاجر مرجح في السوق
محمد سويد
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نعيم يوسف
 
قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إنهم ينسقون مع كل الغرف التجارية والجهات الحكومية للتعاون في شهر رمضان، معقبا: "رمضان بدأ عندنا من أربع شهور".

وأضاف "سويد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة دخلت كـ"تاجر مرجح" في السوق، ولم تكتف بالدور الرقابي، لأنه إذا اختفت السلع لن يستطيعوا السيطرة عليها.

وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن هذا الدور لصالح المواطن لكي لا يكون فريسة لبائع السلعة.
المزيد عن: وزارة التموين محمد سويد لصالح السلع
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