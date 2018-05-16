"التموين": دخلنا كتاجر مرجح في السوق



وأضاف "سويد"، في لقاء مع برنامج "المواجهة"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، أن الوزارة دخلت كـ"تاجر مرجح" في السوق، ولم تكتف بالدور الرقابي، لأنه إذا اختفت السلع لن يستطيعوا السيطرة عليها.



وتابع المتحدث باسم وزارة التموين، أن هذا الدور لصالح المواطن لكي لا يكون فريسة لبائع السلعة.

قال محمد سويد، المتحدث باسم وزارة التموين، إنهم ينسقون مع كل الغرف التجارية والجهات الحكومية للتعاون في شهر رمضان، معقبا: "رمضان بدأ عندنا من أربع شهور".