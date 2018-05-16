عاجل.. تعرف على مدرب الزمالك الجديد في الموسم القادم

أكد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أنه جدد الثقة في خالد جلال المدير الفني للفريق قبل نهائي الكأس أمام سموحة.

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " أنا أكثر رئيس نادي منح فرصة تدريب الزمالك لأبنائه، واتفقت مع أعضاء المجلس على تجديد الثقة في خالد جلال قبل نهائي الكأس".

وبسؤاله عن موعد توقيع خالد جلال على عقود تدريب الزمالك قال: " خالد وقع خلاص!".

وأتم: " الزمالك يحتاج 3 أو 4 لاعبين ، ونحتاج صانع ألعاب وظهير أيسر ومهاجم".