مرتضى: رحلة عمرة وتأشيرتين حج لكل لاعب.. ودعوة خاصة لـ"روقا والمعلم"
الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:02 ص
علاء خليف
كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الكأس على حساب سموحة.
وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي":
" الشيخ بندر الحكير رجل الأعمال السعودي منح الزمالك 50 رحلة عمرة بعد التتويج
بالكأس، كما أنني سوف أمنح كل لاعب تأشيرتين للحج مكافأة لهم بعد حصد اللقب المحلي".
وأتم: " العمرة والحج أفضل كثيرًا من المكافأت المالية".
ووجه "منصور" الدعوة لفاروق جعفر وحسن شحاتة نجمي
الزمالك السابقين للسفر مع الفريق للسعودية لأداء مناسك العمرة.
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