مرتضى: رحلة عمرة وتأشيرتين حج لكل لاعب.. ودعوة خاصة لـ"روقا والمعلم"

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الكأس على حساب سموحة.

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " الشيخ بندر الحكير رجل الأعمال السعودي منح الزمالك 50 رحلة عمرة بعد التتويج بالكأس، كما أنني سوف أمنح كل لاعب تأشيرتين للحج مكافأة لهم بعد حصد اللقب المحلي".

وأتم: " العمرة والحج أفضل كثيرًا من المكافأت المالية".

ووجه "منصور" الدعوة لفاروق جعفر وحسن شحاتة نجمي الزمالك السابقين للسفر مع الفريق للسعودية لأداء مناسك العمرة.