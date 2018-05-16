ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

مرتضى: رحلة عمرة وتأشيرتين حج لكل لاعب.. ودعوة خاصة لـ"روقا والمعلم"

الأربعاء 16/مايو/2018 - 01:02 ص
مرتضى: رحلة عمرة وتأشيرتين حج لكل لاعب.. ودعوة خاصة لـروقا والمعلم
الزمالك
طباعة
علاء خليف
 

 

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مكافآت اللاعبين بعد التتويج بلقب الكأس على حساب سموحة.

 

وقال "منصور" في تصريحات لفضائية "دي إم سي": " الشيخ بندر الحكير رجل الأعمال السعودي منح الزمالك 50 رحلة عمرة بعد التتويج بالكأس، كما أنني سوف أمنح كل لاعب تأشيرتين للحج مكافأة لهم بعد حصد اللقب المحلي".

 

وأتم: " العمرة والحج أفضل كثيرًا من المكافأت المالية".

 

ووجه "منصور" الدعوة لفاروق جعفر وحسن شحاتة نجمي الزمالك السابقين للسفر مع الفريق للسعودية لأداء مناسك العمرة.

 

المزيد عن: مرتضى منصور عمرة سموحه رياضة حج تأشيرة الأهلي الأخبار الرياضية أخبار الرياضة
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من ترشح للتتويج ببطولة دوري أبطال أوروبا ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
دوري أبطال آسيا
سوون سامسونج - كوريا الجنوبية
-
x
13:00
-
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية
شنغهاي - الصين
-
x
14:00
-
كاشيما انتلرز - اليابان
دوري أبطال أفريقيا
النجم الساحلي - تونس
-
x
21:00
-
زيسكو يونايتد - زامبيا
مباريات ودية - أندية
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
18:15
-
برشلونة - أسبانيا
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
أسيك ميموزا - ساحل العاج
ادوانا ستارز - غانا
-
x
15:00
-
الرجاء الرياضي - المغرب
يونياو دو سونجو - موزمبيق
-
x
15:00
-
نهضة بركان - المغرب
غور ماهيا - كينيا
-
x
18:00
-
إتحاد الجزائر - الجزائر
الهلال - السودان
-
x
21:00
-
المصري البورسعيدي - مصر
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
5/16/2018 2:00:02 AM