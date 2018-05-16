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"الجامعة العربية": الوضع في الأراضي المحتلة خطير.. والشعب الفلسطيني متمسك بالقدس

الأربعاء 16/مايو/2018 - 02:16 ص
الجامعة العربية: الوضع في الأراضي المحتلة خطير.. والشعب الفلسطيني متمسك بالقدس
السفير حسام زكي
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نعيم يوسف
 
قال السفير حسام زكي، أمين مساعد الجامعة العربية، إن الموقف في الأراضي المحتلة خطير جدًا، والإعلان الأمريكي عن نقل السفارة نتج عنه ضحايا وأرواح، وعدم استقرار في المنطقة.

وأضاف "زكي" في لقاء مع برنامج "الآن"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز" الفضائية، الثلاثاء، أن التعامل مع الشعب الفلسطيني على أنه سيسكت أمر في منتهى السذاجة، والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وتاريخه، والقدس. 

وتابع أمين مساعد الجامعة العربية، أن مسيرات العودة سلمية، واستخدام الذخيرة الحية أمر مدان، ولا يمكن لأي قانون أن يقره، مشددًا على ضرورة التصرف بحكمة، وأن الولايات المتحدة لا تتصرف بالحكمة المطلوبة.
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