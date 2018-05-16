نجل مرتضى منصور يفجر مفاجأة مدوية عقب التتويج بكأس مصر

أطلق أحمد مرتضى منصور عضو مجلس الزمالك السابق، مبادرة لتصفية الأجواء بين والده مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء وكافة خصومه وفتح صفحة جديدة معهم.

وقال أحمد مرتضى في تصريحات لفضائية "دي إم سي": "الزمالك كسب غضب عن المتربصين به، وياريت أي واحد سقط في الانتخابات يا يقعد في بيته ويكتفي بتشجيع الفريق".

وأضاف: "مرتضى منصور أول رئيس نادي في مصر يفوز بكأس مصر 4 مرات متتالية، و حقق أكثر من 50% من بطولات الزماالك ياريت نتوقف بقي عن الإشاعات والأكاذيب".

وتابع: " أدعو ممدوح عباس للحضور لنادي الزمالك بيته وفتح صفحة جديدة مع إدارة النادي من أجل مصلحة الزمالك.. عايزين البلد تتغير وتتقدم وذلك لن يتحقق بـ"الخناق" ومن حق أي شخص ينتقد مرتضى منصور ولكن ليس من حقه أن يتدخل في كيفية إدارته للزمالك".

وأتم: " أطلق مبادرة أدعو من خلالها كافة خصوم مرتضى منصور الحضور للنادي ومناقشة كافة المشاكل والخلافات بهدوء وموضوعية وفتح صفحة جديدة بينهم، وأن نتوقف عن تصيد الأخطاء لبعضنا البعض وأن نختلق أزمات قد تؤدي إلى إنهيار مؤسسات كبرى مثل الزمالك".